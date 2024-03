Reprodução: Flipar Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou Karina Rosa dos Reis, presa por participar do ataque à sede dos Três Poderes, em 8 de janeiro , a retirar sua tornozeleira eletrônica para realizar um tratamento de câncer.

O pedido feito por Karina afirma que, na próxima quarta-feira (20), precisará realizar uma cirurgia devido a um câncer maligno na tireoide. Para que o procedimento seja feito, o paciente não pode utilizar nenhum equipamento eletrônico ou com componentes metálicos.

Moraes , em sua decisão, ressalta que a retirada do equipamento será apenas para o período necessário, ou seja: durante o procedimento cirúrgico e em sua recuperação.

Karina deve informar ao STF os documentos que comprove sua cirurgia, bem como a perspectiva de alta.

Condenados pelo ato golpista

O STF condenou 116 réus até o momento pela participação nos atos golpistas do 8 de janeiro. O Tribunal ainda deverá analisar outras 1.232 denúncias apresentadas ao Ministério Público Federal. Ou seja, é esperado que o número de presos pelos atos golpistas aumente.

