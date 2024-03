Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Operações serão mantidas por tempo indeterminado, segundo a pasta





As investigações apontam que Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, ambos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) , ainda se encontram perto ao local da fuga, segundo Ricardo Lewandowski. O ministro da Justiça foi acompanhar de perto as operações policiais nesta quarta-feira (13).

“A operação ao meu juízo é uma operação que está se desenvolvendo até o momento com êxito. Nós temos indícios fortes da presença dos fugitivos na região. Temos hoje uma convicção de que os fugitivos se encontram aqui ainda“, disse o ministro em coletiva realizada nesta quarta (13).





Para Lewandowski, a operação vem tendo êxito, mesmo que ambos não tenham sido encontrados, que já conta com mais de 500 agentes de segurança. A captura não ocorreu pois, segundo o ministro, ambos estão sendo apoiados com roupas e alimentos.

Ao ser questionado sobre onde os fugitivos estariam, o ministro respondeu que "eles não conseguiram escapar deste perímetro, estão cercados". Lewandowski completou elogiando a eficiência das polícias "eles já estariam distantes se os policiais não fossem eficientes".

Custo da operação

O ministro não informou o custo da operação, mas confirmou que os valores não são baixos. "Não é um custo baixo, mas não podemos deixar a população local desamparada. [...] Esses valores estão no orçamento e são para serem utlizados nessas operações, não existe segurança pública, ainda mais em situações de emergência, sem custos elevados", disse o ministro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp