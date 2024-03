Edilson Rodrigues/Agência Senado - 13.12.2023 Paulo Gustavo Gonet Branco teve o nome aprovado no Senado para a PGR

Os senadores Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e Humberto Costa (PT-PE), irão solicitar ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a reabertura de inquéritos propostos no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, que foram arquivados pelo ex-PGR, Augusto Aras

De acordo com Randolfe, uma reunião com Gonet foi solicitada para a próxima quinta-feira (14).

O líder do governo no Congresso afirma que a reabertura dos inquéritos é necessária pois o PGR na gestão de Jair Bolsonaro (PL) foi “omisso”.

“A direção anterior da Procuradoria-Geral da República, deliberadamente se omitiu, deliberadamente prevaricou, e isso consta porque não houve uma análise pormenorizada do conteúdo todo do relatório. Havia uma intenção deliberada no arquivamento”, disse.

De acordo com Randolfe, o pedido de revisão pela PGR vai focar em aspectos da investigação que não tiveram desdobramentos. Um deles, por exemplo, é o chamado “gabinete paralelo”, que o relatório final da CPI apontou ser responsável pela disseminação de fake news sobre a pandemia.

Os senadores também vão solicitar a reabertura de investigação do ex-presidente e do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, por supostos crimes contra a saúde pública durante o período da pandemia.

“Queremos que ele e aqueles que o auxiliaram quando integrando o 1º escalão sejam efetivamente responsabilizados por isso”, afirmou o senador Humberto Costa.

Em outubro de 2021, o relatório final da CPI da Covid-19, elaborado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), recebeu aprovação após aproximadamente seis meses de trabalho da comissão. O documento apresentou 80 pedidos de indiciamento.