Edilson Rodrigues/Agência Senado Mauro Cid em depoimento na CPMI dos Atos Golpistas

A Polícia Federal (PF) marcou um novo depoimento de Mauro Cid para a próxima segunda-feira (11), após ouvir o ex-comandante do Exército Freire Gomes na última sexta (1º).

Marcado para ocorrer na sede da PF em Brasília, espera-se que o depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) tire dúvidas, confirme versões e apresente mais detalhes a partir das revelações feitas por Freire Gomes, segundo reportou o g1 .

Mauro Cid fez acordo de delação premiada e é considerado peça-chave nos principais inquéritos realizados pela Diretoria de Inteligência da PF, que envolvem o ex-presidente da República e aliados.

No âmbito da Operação Tempus Veritatis – que investiga um possível plano de tentativa de golpe de Estado, com uma minuta de decreto que previa "Estado de Defesa" –, o ex-presidente Bolsonaro foi intimado a prestar depoimento na PF no dia 22 de fevereiro.

A minuta foi encontrada no seu escritório, na sede do Partido Liberal em Brasília, sem assinaturas. Bolsonaro usou o direito de permanecer em silêncio durante o depoimento.

Segundo o inquérito, a minuta do decreto sob análise da cúpula do governo Bolsonaro previa não só novas eleições após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em outubro de 2022, mas a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

De acordo com o relatório da Polícia Federal, o texto da minuta teria sido editado e passou a prever somente a prisão de Moraes. A indicação consta de mensagens encontradas no celular de Mauro Cid.