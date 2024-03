Polícia Federal/Agência Brasil - 08.02.2024 Polícia Federal





A Polícia Federal está intensificando suas investigações em relação à minuta do golpe, após o recente ato na Avenida Paulista em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Conforme informações obtidas, a PF já decidiu realizar novas operações, visando aprofundar as apurações e identificar possíveis envolvidos no caso.

Com base nos elementos colhidos até o momento, a Polícia Federal tem como alvo novamente aliados políticos do ex-presidente Bolsonaro, bem como militares suspeitos de ligação com a suposta tentativa de golpe. As próximas buscas e apreensões têm o objetivo de coletar evidências que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos.

Internamente, a PF está adotando medidas para evitar vazamentos e garantir o sigilo das investigações. A preocupação é impedir que os investigados tenham a chance de fugir ou destruir provas, o que poderia comprometer o andamento das diligências e dificultar a obtenção de informações relevantes.





Um dos pontos de destaque nas investigações é a declaração atribuída ao ex-presidente Bolsonaro, na qual teria admitido a existência da minuta golpista. Os agentes estão trabalhando em torno desse depoimento para embasar suas ações e avançar nas investigações.

No entanto, ainda não há previsão para o encerramento das investigações. A Polícia Federal segue trabalhando para reunir todos os elementos necessários para apresentar conclusões ao poder judiciário.