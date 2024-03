Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 27.10.2023 Presidente Lula esteve na reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos





O presidente Lula (PT) esteve presente nesta sexta-feira (1) , em reunião da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). No encontro, ele defendeu o fim dos embargos econômicos impostos sobre Cuba e também a soberania da Argentina nas Ilhas Malvinas, território que é disputado também pelo Reino Unido.

“Defender o fim do bloqueio a Cuba e a soberania argentina nas Malvinas interessa a todos nós [...] todas as formas de sanções unilaterais, sem amparo no Direito Internacional, são contraproducentes e penalizam os mais vulneráveis”, comentou Lula, que criticou indiretamente as ações dos Estados Unidos e Reino Unido.

Cuba vive sob embargo econômico pelos Estados Unidos há seis décadas. Ou seja, nenhum país pode negociar com o país socialista. Caso isso aconteça, as relações entre os países podem se perder. No fim do ano passado, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução pedindo o fim deste embargo. O Brasil votou favoravelmente.

Durante o discurso na Celac, o presidente defendeu a cooperação regional como forma de solucionar problemas em comum entre os países.

O presidente brasileiro criticou os gastos militares globais que ultrapassam anualmente US$ 2 trilhões e disse que num momento como esse, "recuperar o espírito de solidariedade, diálogo e cooperação não poderia ser mais atual e necessário".