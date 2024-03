Reprodução Nicolás Maduro ao lado de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá se reunir nesta sexta-feira (1º) com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro , e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. O encontro acontece em Kingstown, capital de São Vicente e Granadinas, país no Caribe.

Nesta sexta, Lula participa também da 8ª cúpula de chefes de Estado e governo da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). Em seguida, ele irá discutir a situação na Faixa de Gaza com Gustavo Petro, a secretária de Relações Exteriores do Chile e a do México, nesta ordem.

Em relação à conversa do petista com Maduro, os líderes devem tratar da crise econômica na Venezuela, as eleições presidenciais na nação venezuelana e o território de Essequibo, que é disputado com a Guiana .

Lula também se reunirá com o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, e retornará para Brasília ainda nesta sexta-feira.

Veja a agenda do presidente:



10h — Cerimônia de Abertura da 8ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac);

11h — Foto oficial da 8ª Cúpula da Celac;

11h20 — Sessão Plenária da 8ª Cúpula da Celac;

12h30 — Reunião sobre a Situação em Gaza com Presidente da República da Colômbia, Gustavo Petro, Ministro das Relações Exteriores do Chile, Alberto van Klaveren, e Secretária de Relações Exteriores do México, Alicia Bárcena;

14h30 — Reunião bilateral com o Presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro;

15h30 — Reunião bilateral com o Presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, Luis Arce;

16h30 — Reunião com o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres;

17h — Cerimônia de Assinatura de Acordo de Serviços Aéreos entre Brasil e Antígua e Barbuda;

17h30 — Audiência com a Secretária de Relações Exteriores do México, Alicia Bárcena;

18h — Adoção das Declarações da 8ª Cúpula da Celac;

18h15 — Cerimônia de transferência simbólica da Presidência Pro Tempore da Celac para Honduras;

19h20 — Partida para Brasília.