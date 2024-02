Marcelo Camargo/Agência Brasil - 01.09.2023 Atos Golpistas em 8 de janeiro de 2023

A Polícia Federal (PF) deflagrou a 25ª fase da Operação Lesa Pátria e prendeu três pessoas na manhã desta quinta-feira (29). A ação investiga os responsáveis pelos atos golpistas que depredaram as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Duas prisões ocorreram Distrito Federal e uma, em São Paulo. As medidas judiciais foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

O magistrado determinou ainda a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos alvos da investigação. Os danos causados pela invasão podem chegar a R$ 40 milhões.

Entre os detidos estão Adauto Lucio de Mesquita e Joveci Xavier de Andrade, ambos atacadistas, acusados de realizar o financiamento do acampamento bolsonarista em frente do QG do Exército, segundo a TV Globo.

Segundo a PF, são 34 mandados judiciais. São três mandados de prisões preventivas e sete são alvos para monitoramentos eletrônico, além de 24 mandados de busca e apreensão.

Os mandados da 25ª fase da Lesa Pátria acontecem no Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e

Tocantins.





Na Operação Lesa Pátria, os crimes investigados são: dano qualificado, associação criminosa, golpe de estado, incitação ao crime, destruição e deterioração.