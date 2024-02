Reprodução: X (antigo Twitter) Presidente do Paraguai, Santiago Peña

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, descartou nesta quarta-feira (28) a possibilidade de o acordo entre o Mercosul e a União Europeia ser firmado ainda em 2024.

A declaração foi dada em Madri, onde está em visita oficial. O Paraguai ocupa a presidência de turno do bloco sul-americano.

Em uma coletiva de imprensa, segundo a emissora paraguaia Radio Ñandutí, Peña evitou declarar o acordo comercial como "morto", mas destacou a necessidade de "gerenciar as expectativas".

"Estou certo de que isso não acontecerá este ano. E acho que precisamos ser muito honestos. Da parte da UE, não há condições para isso”, afirmou.

“Os países do Mercosul estão mais do que prontos para avançar, mas, uma vez concluídas as negociações técnicas, a vontade política está diminuindo, também porque a Europa está em pleno processo eleitoral em junho", acrescentou.

Por fim, Peña insistiu que o acordo oferece "oportunidades" para os países da UE e admitiu que existem "tensões" e "sensibilidades" a esse respeito em várias capitais europeias, resultado de uma preocupação que, em sua opinião, é "real" em alguns setores específicos.

“Competir com os produtores agrícolas do Mercosul é realmente impossível!", concluiu.