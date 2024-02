Valter Campanato/Agência Brasil Valdemar manda afastar assassino de Chico Mendes de diretório do PL

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, emitiu uma recomendação nesta terça-feira (27) para o afastamento de Darci Alves Pereira, condenado pelo assassinato do ambientalista Chico Mendes , da presidência do partido em Medicilândia, município do Pará. A medida foi encaminhada ao presidente do PL do Pará, o deputado federal Éder Mauro (PL-PA).



Costa Neto afirmou: "Recomendei ao presidente da estadual do PL do Pará, deputado Éder Mauro, a imediata destituição de Darci Alves Pereira do cargo". Ele também acrescentou: "Gostaria de esclarecer que não tinha conhecimento de que Darci Alves Pereira, que assumiu recentemente a presidência do PL de Medicilândia, no interior do Pará, é o mesmo indivíduo acusado do assassinato do ambientalista Chico Mendes. Agradeço à imprensa por trazer ao nosso conhecimento esse importante fato".

Darci Alves assumiu a presidência do PL de Medicilândia durante um evento na Câmara de Vereadores da cidade em 26 de janeiro. Conhecido atualmente como Pastor Daniel, ele anunciou nas redes sociais sua intenção de concorrer ao cargo de vereador na mesma cidade.



A cidade de Medicilândia, localizada no interior do Pará, tem população de aproximadamente 27.094 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Darci Alves Ferreira e seu pai, o fazendeiro Darly Alves, foram condenados a 19 anos de prisão pelo assassinato de Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes, ocorrido em 22 de dezembro de 1988. Chico Mendes era um ativista ambiental nascido em Xapuri, no Acre, e reconhecido por seu trabalho em defesa do meio ambiente.