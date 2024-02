Paulo Pinto/Agência Brasil - 10.09.2023 Pessoas caminham na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo

A renda per capita domiciliar do Brasil foi de R$ 1.893 em 2023. O montante representa um aumento de 16,5% em comparação com o ano anterior, quando o rendimento mensal médio foi de R$ 1.625. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (28).



De acordo com o levantamento, o Distrito Federal tem o maior rendimento mensal do Brasil, com R$ 3.357. A unidade federativa é seguida por São Paulo (R$ 2.492), Rio de Janeiro (R$ 2.367), Rio Grande do Sul (R$ 2.304) e Santa Catarina (R$ 2.269), que completam o top 5.

Já os estados das regiões Norte e Nordeste são os piores ranqueados. O último lugar na lista de rendimento mensal em 2023 foi o Maranhão , com apenas R$ 945. A quantia é o equivalente a 28,2% da renda registrada o Distrito Federal .

Segundo o IBGE, o rendimento representa a razão entre o total das rendas domiciliares e o número de moradores. Assim, o instituto leva em consideração todos os recursos obtidos com o trabalho e outras fontes.





"Todos os moradores são considerados no cálculo, inclusive os pensionistas, empregados domésticos e parentes dos empregados domésticos", afirma o IBGE.

Rendimento domiciliar per capita em 2023

1 - Distrito Federal 3.357

2 - São Paulo 2.492

3 - Rio de Janeiro 2.367

4 - Rio Grande do Sul 2.304

5 - Santa Catarina 2.269

6 - Paraná 2.115

7 - Mato Grosso do Sul 2.030

8 - Goiás 2.017

9 - Mato Grosso 1.991

10 - Minas Gerais 1.918

11 - Espírito Santo 1.915

Brasil 1.893

12 - Tocantins 1.581

13 - Rondônia 1.527

14 - Amapá 1.520

15 - Roraima 1.425

16 - Rio Grande do Norte 1.373

17 - Piauí 1.342

18 - Paraíba 1.320

19 - Pará 1.282

20 - Sergipe 1.218

21 - Amazonas 1.172

22 - Ceará 1.166

23 - Bahia 1.139

24 - Pernambuco 1.113

25 - Alagoas 1.110

26 - Acre 1.095

27 - Maranhão 945