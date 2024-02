Gustavo Moreno/SCO/STF Ministro do STF Flávio Dino

O recém-empossado ministro Flávio Dino participa nesta quarta-feira (28) da primeira sessão de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). Dino poderá votar no processo das sobras eleitorais, as vagas não preenchidas na eleição para deputados e vereadores.

Embora o julgamento já tenha sido iniciado, a ministra aposentada Rosa Weber, sua antecessora, não apresentou o voto nas antigas sessões. O caso é o segundo do plenário nesta quarta, e retorna à pauta da sessão após o pedido de vista (mais tempo para análise) do ministro Kassio Nunes Marques.

A ministra Cármen Lúcia havia pedido rapidez no retorno à pauta, pois a Corte Eleitoral precisa definir até o dia 5 de março as regras que vão valer para as eleições de 2024.

Entenda o que são sobras eleitorais

Nas disputas para o Legislativo – deputados e vereadores –, a eleição é proporcional, diferente da eleição para presidente ou governador, que se define de forma majoritária (ou seja, o candidato com mais votos vence).

Na eleição para deputados e vereadores, o eleitor pode escolher se vota na sigla do partido ou no candidato. Ainda que vote no candidato em específico, o processo computará o voto para o partido.

Além disso, esse tipo de votação proporcional utiliza um número calculado pela Justiça, de nome quociente eleitoral, que leva em conta a quantidade de eleitores e de vagas em disputa.

Esse número estabelece a quantidade mínima de votos que um partido precisa para eleger um candidato. Se o partido atinge a quantidade determinada pelo quociente eleitoral uma vez, tem direito a eleger seu candidato mais bem votado. Se atinge duas vezes, elege seus dois mais votados, e assim de maneira sucessiva.

A quantidade de votos recebida por todos os partidos, porém, não é um número redondo do quociente eleitoral, e essa parcela restante se chama "sobras eleitorais".

Como são divididas as sobras eleitorais

Desde 2021, as sobras eleitorais exigem requisitos mínimos para que partidos e candidatos participem da distribuição. Anteriormente, não importava o quociente eleitoral, e um candidato poderia ser eleito na regra das sobras sem que o partido atingisse o quociente.

Os critérios da nova lei determinam que o partido tenha recebido votos correspondentes a pelo menos 80% do quociente eleitoral e que o candidato a ocupar a vaga tenha obtido votos correspondentes a, no mínimo, 20% do quociente eleitoral.

Três ações dos partidos Rede, Podemos, Partido Socialista Brasileiro (PSB) e Progressista contestam as alterações na lei eleitoral de 2021. Representantes das siglas afirmam que as mudanças de 2021 são inconstitucionais, criando uma barreira.

Deputados podem perder o mandato

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pelo menos 7 deputados federais podem perder os cargos, caso a interpretação do STF recaia sobre a eleição da Câmara dos Deputados em 2022. São eles: