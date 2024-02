Reprodução/redes sociais O presidente João Jorge Rodrigues (à esq.) e Sayid Tenório (à direita)





João Jorge Rodrigues, presidente da Fundação Palmares, se explicou e pediu desculpas à população nesta terça-feira (27) após receber e publicar nas redes sociais uma foto com Sayid Tenório, apoiador do Hamas.

A fundação, que é subordinada ao Ministério da Cultura , explicou por meio de seus perfis nas redes que o encontro foi uma mera "agenda institucional" na sede do órgão, que ocorreu na última quarta-feira (21) pedida por Tenório para uma entrega de livros.





O presidente e os servidores da fundação desconheciam o histórico de Tenório e suas manifestações, de acordo com a Palmares. Ele era assessor na Câmara e em outubro de 2023, havia se manifestado em relação aos ataques a Israel. Após isso, foi exonerado do cargo na Casa.

O comunicdo da Fundação Palmares diz o seguinte: “Diante da repercussão, cumpre à FCP reforçar o compromisso do seu presidente e de toda equipe com a pluralidade, diversidade cultural e religiosa e com a luta contra o racismo”, também afirmou não se alinhar aos posicionamentos de Tenório e reforçou a posição de diplomacia do governo Lula.

Margareth Menezes, ministra da Cultura, não gostou das postagens feitas pela Fundação nas redes sociais e ordenou que as publicações fossem apagadas.