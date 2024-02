Reprodução/Roda Viva/TV Cultura e Fernando Frazão/Agência Brasil - 17/03/2023 Guilherme Boulos e Ricardo Nunes concorrem à prefeitura paulistana

O deputado federal e candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), afirmou neste domingo (25) que a presença do prefeito da capital e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), no ato a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que acontecerá nesta tarde na avenida Paulista, é "uma vergonha".



"É uma vergonha que alguém que se elegeu vice de Bruno Covas, democrata que SEMPRE foi contra o Bolsonarismo, esteja hoje na Paulista defendendo justamente o ataque à democracia promovido por Bolsonaro", escreveu Boulos em seu perfil no X, antigo Twitter.



Nunes é um dos políticos que estão confirmados no ato desta tarde convocado por Bolsonaro.

A manifestação acontece em meio às investigações da Operação Tempus Veritatis, conduzida pela Polícia Federal (PF) e que mira Bolsonaro e aliados em apurações sobre uma possível tentativa de golpe de Estado.

Nunes concorre à reeleição em São Paulo com o apoio de Bolsonaro. Sua decisão de comparecer ao ato deste domingo foi contrária à posição de emedebistas, de acordo com a Folha de S. Paulo.



O partido de Nunes teme que a rejeição do ex-presidente no eleitorado da capital e uma possível associação ao golpismo possam prejudicar o prefeito.

Mesmo com esse temor do partido, sua assessoria de imprensa respondeu à reportagem por meio de nota.

“O prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi ao evento na Avenida Paulista neste domingo (25/2), porque teve a certeza de que não teria nenhum apoiador do Hamas por lá.”