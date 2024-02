Valter Campanato/Agência Brasil - 18/10/2023 Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (28) indica que 50% dos brasileiros consideram justa uma possível prisão de Jair Bolsonaro (PL). Outros 39% entendem que o ex-presidente tem sofrido perseguição na Justiça; 7% não souberam ou não responderam.

Sobre a decisão que o tornou inelegível, o cenário é semelhante: 51% afirmam que a Justiça Eleitoral acertou, e 40% acham a medida um erro. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas de todas as regiões do Brasil entre esse domingo (25) e essa terça-feira (27), e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com uma taxa de confiança de 95%.

Para 47% da população, Jair Bolsonaro participou de um plano de golpe de Estado após perder as eleições de 2022 para Lula (PT), mas 40% dos entrevistados discordam dessa visão; 13% não souberam ou não responderam.

A tese de perseguição do ex-presidente, segundo a pesquisa, tem mais adesão entre os evangélicos: 56% dos entrevistados acreditam na ideia, e 36% não. A proporção muda entre os católicos: 55% dizem ser justa uma eventual prisão, e 34%, injusta.

O levantamento também verificou que 53% dos brasileiros estavam sabendo do ato pró-Bolsonaro realizado nesse domingo, organizado pelo pastor Silas Malafaia, mas 47%, não.

A pesquisa Quaest é financiada pela corretora de investimentos digital Genial Investimentos, controlada pelo banco Genial.