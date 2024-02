Marcelo Camargo/Agência Brasil - 04.12.2018 Ex-presidente Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) irá depor na sede da Polícia Federal de São Paulo nesta terça-feira (26), às 14h30. Ele deve esclarecer a investigação sobre a importunação de uma baleia jubarte durante um passeio de moto aquática no litoral paulista.

O assessor e advogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, estava com Bolsonaro no passeio na época e também deve depor à PF hoje, às 15h30.

O caso aconteceu em junho passado, durante uma visita dos dois a São Sebastião (SP). Bolsonaro teria se aproximado da baleia além do permitido em lei enquanto pilotava o veículo aquático.

A investigação foi aberta após a publicação de um vídeo de Bolsonaro próximo ao animal no Litoral Norte de São Paulo. O pedido segue a lei de 1987 que proíbe "qualquer forma de molestamento intencional, de toda espécie de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras”. Caso seja comprovado, a pena pode chegar a cinco anos de prisão, além do pagamento de uma multa.

Ainda, segundo a portaria nº 117 do Ibama, de dezembro de 1996, “é vedado as embarcações aproximarem-se de qualquer espécie de baleia com motor ligado a menos de 100 metros de distância do animal".

Bolsonaro já manifestou sua insatisfação em relação ao inquérito, chegando a direcionar falas gordofóbicas a Flávio Dino, na época ministro da Justiça e Segurança Pública.

"Todo dia tem uma maldade em cima de mim. A de ontem foi que estou perseguindo baleias. A única baleia que não gosta de mim na Esplanada é aquela que está no ministério, que diz que eu queria dar golpe, mas some com vídeos", declarou Bolsonaro em resposta às acusações.