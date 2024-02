Balázs Orbán/X Tamas Sulyok, novo presidente da Hungria





Tamas Sulyok foi eleito pelo Parlamento da Hungria nesta segunda-feira (26), após a renúncia de sua antecessora, Katalin Novak. O fato aconteceu em razão a um indulto dado por ela a um condenado por pedofilia. Sulyok, 67, é um jurista que dirigia o Tribunal Constitucional do país desde 2016. O novo presidente assumirá suas funções no dia 5 de março.

A eleição para o cargo da presidência aconteceu duas semanas após a apresentação da carta de renúncia de Novak, no dia 10 de fevereiro. Ela concedeu o polêmico indulto a um antigo sub-diretor de abrigo para menores em abril do ano passado. Novak reconheceu ter "cometido um erro" quando o fez, após visita do Papa a capital do país.





O homem havia sido condenado em 2022 a mais de três anos de cárcere por encobrir os abusos sexuais que o diretor do abrigo cometia contra crianças e adolescentes do lugar. A oposição de seu governo vinha pedindo sua renúncia desde que um jornal independente havia revelado sua decisão.

Sulyok, novo substituto da agora ex-presidente, tem um perfil mais discreto e sem filiação política no país, após escolha do partido governante Fidesz. O primeiro-ministro do país, Viktor Orbán , tenta encerrar este escândalo que gerou grande comoção popular em fevereiro, quando mais de 130 mil pessoas estiveram nas ruas do país, segundo a RTL.