Reprodução / redes sociais - 22.06.2023 Valdemar Costa Neto falou brevemente a apoiadores na Paulista

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fez uma breve aparição em cima do trio elétrico na concentração do ato a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que acontece neste domingo (25) na avenida Paulista, em São Paulo.



"Vim aqui só pra falar pra vocês que vocês transformaram o PL no maior partido do Brasil", disse Valdemar. A fala foi feita cerca de duas horas antes do início oficial do ato, marcado para às 15h. Mais tarde, Bolsonaro deve discursar no local.

Valdemar e Bolsonaro estão proibidos de se comunicarem por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes determinou que todos os investigados da Operação Tempus Veritatis não mantenham contato para não atrapalhar as apurações da Polícia Federal (PF), que investiga um possível plano de golpe de Estado.

Operação Tempus Veritatis

No início do mês, quando mandados de busca e apreensão da operação foram cumpridos pela PF, Valdemar chegou a ser preso por porte ilegal de arma de fogo . Além da arma, a PF também encontrou ouro em posse do presidente do PL .

Depois de dois dias preso, Valdemar teve a liberdade provisória concedida por Moraes, e deixou a prisão no último dia 10.



Na última quinta-feira (22), tanto Bolsonaro quanto Valdemar foram interrogados pela PF em meio às investigações sobre o possível plano de golpe de Estado. Enquanto o ex-presidente optou por permanecer em silêncio , Valdemar respondeu a todas as perguntas feitas pelos investigadores.