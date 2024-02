Antônio Cruz/Agência Brasil - 19.04.2022 O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), à esquerda, e o ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, à direita

Em relatório, a Polícia Federal (PF) indica a necessidade de investigar o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e o tenente-brigadeiro Carlos Almeida Baptista Junior, da Aeronáutica, por possível omissão às investidas golpistas durante reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com o documento, as informações indicam resistência dos generais à implementação do plano golpista. O general Braga Netto, inclusive, teria enviado mensagem a Ailton Barros – um dos investigados na Operação Tempus Veritatis – orientando-o a atacar Baptista Junior por ser "traidor da pátria".

Contudo, a PF argumenta que, "considerando a posição de agentes garantidores, é necessário avançar na investigação para apurar uma possível conduta comissiva por omissão pelo fato de terem tomado ciência dos atos que estavam sendo praticados para subverter o regime democrático e mesmo assim, na condição de comandantes do Exército e da Aeronáutica, quedaram-se inertes".

Dos três comandantes das Forças Armadas, o único alvo de investigação da PF, até o momento, é Almir Garnier, ex-comandante da Marinha que teria sinalizado positivamente para a realização de um golpe de Estado. Na reunião em que Garnier demonstrou apoio ao plano, Baptista Junior e Freire Gomes estavam presentes, além do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid.

Garnier foi um dos alvos da PF na Operação Tempus Veritatis, deflagrada no último dia 8 de fevereiro, quando a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão contra ele. Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, "o então Comandante da Marinha, o Almirante Almir Garnier, em reunião com o então Presidente Jair Bolsonaro, anuiu com o Golpe de Estado, colocando suas tropas à disposição do Presidente".

Tempus Veritatis

A Polícia Federal deflagrou a Operação Tempus Veritatis contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros e ex-assessores, investigados por tentarem dar um golpe de Estado após as eleições de 2022.

A corporação cumpriu 33 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva e 48 medidas alternativas.

Entre os presos, estão Filipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro, e Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal que foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e posse suspeita de uma pepita de ouro.

O presidente do PL foi liberado pela polícia na noite de sábado (10), após decisão de Alexandre de Moraes, que concedeu liberdade provisória sob o argumento da idade – Valdemar possui 74 anos – e a natureza dos crimes, que não apresentam grave ameaça.