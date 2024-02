Reprodução/Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre/Facebook Bernado Romão Corrêa Netto é Coronel do Exército

Investigado pela Polícia Federal no inquérito que apura a suspeita de tentativa de golpe de Estado , o coronel do Exército Bernardo Romão Corrêa Netto foi preso no aeroporto de Brasília ao retornar dos Estados Unidos na madrugada deste domingo (11).

Corrêa Netto está detido no Batalhão da Guarda Presidencial e passou por audiência de custódia nesta manhã, quando a prisão foi mantida.

A polícia estava com a ordem de prisão preventiva do Coronel desde quinta-feira (8), entretanto, o militar estava realizando um curso no Colégio Interamericano de Defesa em Washington.



Segundo apuração da PF, o Coronel organizou uma reunião das Forças Especiais do Exército para discutir o golpe em 28 de novembro de 2022, após o segundo turno das eleições presidenciais.

Na época, Corrêa Netto era assistente do Comando Militar do Sul e é apontado como homem de confiança do tenente-coronel Mauro Cid , ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), também investigados pela operação Tempus Veritatis .

A prisão de Corrêa Netto foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes . De acordo com a PF, no celular de Mauro Cid existem diálogos que mostram que o coronel convocou para a reunião apenas militares formados no curso de Forças Especiais, conhecidos como ‘Kids Pretos’, o que “demonstra planejamento minucioso para utilizar, contra o próprio Estado brasileiro, as técnicas militares para consumação do golpe de Estado”.

Moraes ainda informou que Corrêa Netto atuou “nas medidas direcionadas à disseminação de notícias falsas por integrantes das Forças Armadas em associação com outros membros do grupo criminoso para desacreditar o processo eleitoral.