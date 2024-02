Reprodução Operação

Um casal foi detido após ser flagrado com mais de 40 kg de substâncias ilícitas em Jacareí, no interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os indivíduos estavam envolvidos em atividades de entrega de entorpecentes na região e mantinham uma espécie de refinaria improvisada em sua residência.

Segundo a SSP, uma equipe do 3° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) recebeu uma denúncia anônima sobre um veículo que estaria realizando entregas de drogas no bairro Bandeira Branca I, em Jacareí.

Durante a operação, a equipe avistou o veículo mencionado na denúncia, um Citroen/C3 vermelho. O suspeito, que estava dentro do automóvel, tentou se esconder, mas foi detido. Ao ser questionado sobre as drogas, ele admitiu que havia dois tijolos de maconha no veículo, conforme relatado pela secretaria.

Após a abordagem, o homem conduziu os policiais até sua residência, onde a mulher estava presente. Ela confessou às autoridades que auxiliava na preparação das drogas.

Dentro da residência, foi encontrada uma área utilizada como refinaria, onde foram apreendidos 42 tijolos de maconha, 1,1 mil papelotes e 2 sacos de cocaína a granel, além de um caderno de anotações, uma máquina de cartão, uma balança de precisão e diversos objetos utilizados para preparar e embalar as substâncias ilícitas para venda, conforme confirmado pela SSP.