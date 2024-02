Alan dos Santos/Presidência Bolsonaro e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid





O advogado de Mauro Cid, Cezar Bitencourt, afirmou que “ficou claro quem manda” nos militares e ex-ministros suspeitos de planejarem um golpe de Estado. O posicionamento dele ocorreu nesta sexta-feira (9) logo após o vídeo apreendido pela Polícia Federal mostrar o ex-presidente Jair Bolsonaro dando ordens.

"O Cid não tem essa capilaridade toda. Todo mundo viu a sessão do Bolsonaro determinando ordens, investigação, faz isso, faz aquilo. O Cid era apenas um secretário. Cumpria ordens e fez o seu papel como secretário [...] Essa reunião do Bolsonaro é extraordinária. Quer prova melhor que isso?", declarou em entrevista ao Estúdio I, da GloboNews.

A Polícia Federal apreendeu um vídeo em que mostrava uma reunião do núcleo duro do governo Bolsonaro planejando uma tentativa de golpe. A gravação ocorreu em 5 de julho de 2022 e as imagens foram compartilhadas pela jornalista Bela Megale, do jornal O Globo.

Na reunião, o ex-presidente da República informou que havia uma necessidade dos ministros agirem antes das eleições daquele ano. Segundo Bolsonaro, o Brasil não podia virar “uma grande guerrilha”.





Durante o encontro, foi discutido uma possível auditoria das urnas eletrônicas. O ex-ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, interrompeu o próprio discurso e perguntou se estava sendo filmado. Bolsonaro fez um gesto negativo.