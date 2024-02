Valter Campanato/Agência Brasil - 27/07/2023 Ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais





O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, veio a público nesta segunda-feira (5) para responder às críticas que vem recebendo do Congresso Nacional, especialmente do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

As relações entre Padilha e Lira têm sido alvo de controvérsias, com o presidente da Casa atribuindo ao ministro falhas no cumprimento de acordos com o parlamento, incluindo a liberação de verbas.

Perguntado sobre sua relação com Arthur Lira, Padilha afirmou que o seu ministério não se trata das "relações interpessoais", mas sim das "relações institucionais". "Não é ministério das relações interpessoais, é ministério das relações institucionais", declarou o ministro, destacando a importância do seu papel na articulação entre o governo e o Congresso.

Apesar das tensões evidentes, o ministro evitou personalizar o conflito e negou qualquer rompimento com o governo. Padilha enfatizou que o atual governo está empenhado em promover a recuperação e reabilitação das relações institucionais no país e que não há espaço para conflitos.

"Nunca existiu qualquer rompimento e nunca existirá. Este governo não gera conflito, não entra em conflito. Estamos em um grande esforço de recuperação, reabilitação das relações institucionais no país", declarou o ministro.





A declaração de Alexandre Padilha surge em meio a um cenário político complexo, marcado por tensionamentos entre o Executivo e o Legislativo. A relação entre o governo e o Congresso tem sido tema de debates constantes.

Diante desse contexto, as declarações do ministro das Relações Institucionais buscam acalmar os ânimos.