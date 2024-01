redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Salles desiste de disputar a prefeitura de São Paulo

O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) desistiu de concorrer à Prefeitura de São Paulo . Nesta quarta-feira (31), o parlamentar explicou que tomou a decisão após não ser liberado pelo PL a deixar a sigla sem perder seu mandato. O partido liderado por Valdemar da Costa Neto está apoiando a reeleição de Ricardo Nunes (MDB).

"A pedido do presidente [Bolsonaro], eu me comprometi a não sair do PL e, por outro lado, em função da decisão do Valdemar (Costa Neto, presidente da legenda), o partido não abre mão de apoiar o Nunes. Então, fico fora", declarou Salles, em entrevista ao Estadão.



Nas últimas semanas, Ricardo Salles chegou a ser especulado no PRD (Partido Renovação Democrática) . Nesta quarta-feira, entretanto, a sigla informou que Kelmon Luiz da Silva Souza, o Padre Kelmon, será pré-candidato à prefeitura da capital paulista .

Esta é a segunda vez que Salles desiste do pleito em São Paulo. A primeira ocorreu em junho do ano passado, quando causou atrito no PL por anunciar sua pré-canditatura sem o aval das lideranças do partido. Cerca de quatro meses depois, em outubro, o ex-ministro do Meio Ambiente afirmou que "estava de volta ao jogo".

A principal aposta de Salles era em seu relacionamento com Jair Bolsonaro. Em 2023, o ex-presidente chegou a manifestar publicamente seu apoio no deputado federal. Em outubro, o ex-chefe do Executivo afirmou que Salles teria sucesso nas eleições municipais . O elo, entretanto, não foi suficiente para o PL, que preferiu apoiar Nunes.