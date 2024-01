Lula Marques/Agência Brasil O ex-ministro de Jair Bolsonaro deverá depor sobre a espionagem ilegal





General Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo Bolsonaro (PL), foi convocado hoje (30) para depor no inquérito que averigua um suposto esquema de espionagem clandestina dentro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) a mando de Alexandre Ramagem, diretor da agência na época.

A investigação tem como objetivo esclarecer se o general sabia das supostas ilegalidades que aconteciam supostamente por Ramagem na Abin e quem eram os destinatários dos produtos e relatórios produzidos. À época, Heleno era o chefe na cadeia hierárquica.

De acordo com fontes da Polícia Federal (PF), há indicativos no inquérito que mostram que o ex-ministro de Bolsonaro tinha ciência e estimulava as supostas ações ilegais de espionagem. As informações ainda são sigilosas.









A operação iniciada na segunda-feira (29), é uma continuação do que ocorreu a última quinta-feira (25), quando Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin, foi alvo de buscas e foram apreendidos 6 celulares e 2 notebook (um pertencente à Abin) .

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi quem expediu esses mandados. De acordo com a decisão, Ramgem havia utilizado o órgão para espionar ilegalmente favor da família Bolsonaro.

Os alvos sempre eram autoridades públicas e adversários como Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, uma promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro que investigava milícias e as mortes de Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes.