Divulgação/Latam Avião da Latam

Uma aeronave da Latam, que saiu de Brasília para João Pessoa, precisou pousar no Aeroporto de Salvador, na terça-feira (16). Segundo a companhia aérea, a mudança na rota ocorreu após o copiloto desmaiar.

De acordo com a Latam, o pouso do voo LA3744 foi feito em segurança e com assistência aos passageiros. Após pousar em Salvador às 15h08, o avião seguiu para João Pessoa, chegando ao destino às 16h22.

A empresa não informou sobre o estado de saúde do copiloto, apenas comunicou que seguiu as orientações dos protocolos previstos no caso da tripulação passar mal. Além disso, destacou que as medidas técnicas e operacionais foram tomadas com segurança.

Ademais, segundo a administração do aeroporto de Salvador, o pouso da Latam não impactou as operações do local.