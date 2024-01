Reprodução Lula anuncia Lewandowski como Ministro da Justiça

O presidente Lula (PT) anunciou oficialmente nesta quinta (11) o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça.



Ao lado do ministro Flávio Dino, que deixará o cargo para assumir cadeira no STF em 22 de fevereiro, Lula comunicou que Lewandowski toma posse no Ministério da Justiça em 1º de fevereiro, e terá liberdade para escolher sua equipe.

Nessa quarta-feira (10), Lula havia iniciado discussões sobre a sucessão na pasta, recebendo Dino e Lewandowski no Palácio da Alvorada. A reunião, que durou mais de três horas, teve como objetivo abordar os detalhes dessa transição. Dino deve comandar a transição no ministério até 30 de janeiro.

Fico feliz porque o Lewandowski deixou a cadeira do STF, após anos de contribuição na Suprema Corte, e vai assumir o lugar do companheiro Flávio Dino, em 1° de fevereiro. Ganha o Ministério da Justiça e Segurança Pública com o Lewandowski, ganha a Suprema Corte com Flávio Dino e… — Lula (@LulaOficial) January 11, 2024

Lewandowski se aposentou do STF em 11 de abril do ano passado, após completar 75 anos – idade limite para ocupar o cargo. No Senado Federal, ele presidiu o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016.

Em 2006, Lewandowski foi nomeado por Lula ao Supremo por indicação de Márcio Thomaz Bastos, então ministro da Justiça. À época, ele atuava como desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo.