Ricardo Stuckert/PR – 11.01.2024 Lula anunciou Lewandowski para o Ministério da Justiça nesta quinta-feira (11)

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, já começou a definir a sua equipe. Ana Maria Alvarenga Mamede Neves foi o primeiro nome escolhido, no caso, para ser a chefe de gabinete da pasta. Ela confirmou que recebeu e aceitou o convite do novo ministro ao blog da Júlia Duailibi, no G1.

Ana Maria trabalha com Lewandowski há mais de uma década. Ela foi chefe de gabinete do novo ministro no Supremo Tribunal Federal (STF) e também trabalhou no seu escritório de advocacia em Brasília.

Espera-se que os outros membros da equipe da pasta sejam definidos por Lewandowski na próxima semana. De acordo com pessoas próximas, ele não conversou diretamente com nenhum dos cotados e iniciará as discussões a partir da próxima segunda-feira (15).

Ricardo Lewandowski será nomeado no próximo dia 19, e tomará posse no cargo em 1º de fevereiro.