Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 02/05/2023 Deputado Ricardo Salles (PL) é ex-ministro do Meio Ambiente da gestão Bolsonaro

As fortes chuvas em São Paulo (SP) causaram a queda de energia em diversos pontos da cidade. Um deles foi o bairro Jardim América, onde mora o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro. Segundo informações da revista Piauí, a residência do ex-ministro ficou sem enegia às 23h30 da segunda-feira (8).

Várias árvores caíram em um raio de 150 metros do local, impactando as ruas Veneza, Madre Teodora, Conselheiro Zacarias, José Clemente e Maestro Dias Lobo.

Em agosto de 2023, Salles se tornou réu numa investigação de exportação de madeira ilegal. A denúncia contra ele foi feita pelo Ministério Público Federal (MPF) e aceita pela 4ª Vara Federal Criminal do Pará.

Procon notifica Enel para explicar quedas de energia a consumidores em SP



Nesta quinta-feira (11), a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP) notificou a Enel Distribuição São Paulo para que a empresa preste esclarecimentos sobre as providências tomadas para atender consumidores impactados por quedas de energia em decorrência das chuvas. A concessionária atua na capital e em 23 cidades da região metropolitana, com cerca de 7 milhões de contas.

De acordo com o órgão de defesa do consumidor, até o momento, mais de 500 reclamações, por motivos diversos, foram registradas contra a Enel no mês de janeiro. Em 2023, foram quase 20 mil. O Procon destaca que esses dados são alimentados em tempo real sempre que o consumidor faz o registro e, portanto, não detalham se a demanda foi atendida, encerrada ou se está em mediação ou trâmite.