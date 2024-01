Reprodução / Twitter @umdocinhodegabi O trem estava a cerca de quilômetros de Brasília

O vagão de um dos trens do metrô do Distrito Federal foi atingido por um incêndio nesta sexta-feira (12). O incidente aconteceu por volta das 12h, enquanto o trem estava indo sentido à Estação de Águas Claras, a cerca de 20 quilômetros de Brasília.

As chamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. O incidente não deixou vítimas ou feridos. Segundo a empresa responsável pela linha, o vagão estava vazio no momento do incidente. Ele estava indo em direção ao pátio de manutenção.

O momento foi registrado e publicado nas redes sociais.

Não foi acidente! A falta de investimentos e da devida manutenção no Metrô do DF vem sendo denunciados há tempos por trabalhadores e usuários. A população não pode pagar o preço da lógica privatista, que sucateia os serviços públicos para entregá-los ao mercado. pic.twitter.com/dMw2egAsH0 — Erika Kokay (@erikakokay) January 12, 2024

🚨🚨



Trem do Metrô pega fogo em Águas Claras - DF.



Tem que investigar!!



Lembrando que já tivemos terroristas no Brasil, que tentaram explodir uma BOMBA no aeroporto de Brasília, por não aceitarem os resultados das urnas. pic.twitter.com/SjPDgr37db — Esquerda Libre 🚩 (@EsquerdaLibre) January 12, 2024

As estações metroviárias da cidade estão abertas. Porém, a circulação de trens está pausada até a liberação da equipe técnica.