Reprodução/Governo Federal Lula participou da posse de Paulo Gonet na PGR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (18), durante a posse de Paulo Gonet como chefe da Procuradoria-Geral da República (PGR), que o Ministério Público não pode "achar que todo político é corrupto". Lula ainda criticou "acusações levianas" e a divulgação pela imprensa de investigações em curso.



"Houve um momento em que aqui neste país as denúncias das manchetes de jornais falaram mais alto do que os autos do processo. Muitas vezes. E, quando isso acontece, se negando a política, o que vem depois é sempre pior do que a política. Não existe a possibilidade de o Ministério Público achar que todo político é corrupto", disse o presidente.

Entre 2016 e 2020, Lula foi alvo de diversas denúncias do Ministério Público durante as investigações da Operação Lava Jato, e ficou preso por um ano e sete meses. Em 2021, os processos foram anulados.

"As acusações levianas não fortalecem a democracia, não fortalecem as instituições. Muitas vezes, se destrói uma pessoa antes de dar a ela a chance de se defender. E quando essas pessoas são provadas que são inocentes, essas pessoas não são reconhecidas publicamente", disse Lula.

"Então, é importante que o Ministério Público recupere aquilo que foi a razão pela qual os constituintes enalteceram o Ministério Público: garantir a liberdade, a democracia, a verdade. Não permitir que nenhuma denúncia seja publicizada antes de saber a verdade, porque senão as pessoas serão condenadas previamente, e muita gente não tem condições sequer de ser absolvida", completou.

Lula ainda disse que "nenhum procurador tem o direito de brincar" com o Ministério Público, e disse que Gonet não pode se submeter "a um presidente da República, a um presidente da Câmara, ao presidente do Senado, aos presidentes de outros poderes, mas também não pode se submeter à manchete de nenhum jornal ou canal de televisão". "Nunca lhe pedirei um favor pessoal, nunca exercerei sobre o Ministério Público qualquer pressão pessoal para que alguma coisa não seja investigada", prometeu o presidente.



Durante sua fala, Lula disse ainda que a sociedade criou um conceito de que todo político é corrupto e que, portanto, "qualquer denúncia contra qualquer político já parte do pressuposto de que ela é verdadeira".

"Se a gente quiser evitar aventuras neste país, como a que aconteceu no dia 8 de janeiro deste ano, se a gente quiser consagrar o processo democrático como o regime político mais extraordinário que o ser humano conseguiu inventar, o Ministério Público precisa jogar o jogo de verdade", disse Lula.