Reprodução/Instagram Papa Francisco

O Papa Francisco lamentou neste domingo (17) a morte de uma mãe e uma filha fuziladas por militares israelenses em uma paróquia católica na Faixa de Gaza neste sábado (16). O pontífice lembrou que no enclave palestino há “civis indefesos” que são alvo de tiros e bombardeios.



“Continuo recebendo informações muito sérias e dolorosas de Gaza. Há civis indefesos sendo bombardeados e alvejados. Uma mãe e sua filha (...) morreram e outras foram feridas por tiros de franco-atiradores”, disse Francisco no final do discurso na Oração do Ângelus.

O incidente “ocorreu inclusive dentro da paróquia da Sagrada Família, onde não há terroristas, mas sim famílias, crianças, doentes ou deficientes”, continuou.

O Patriarcado Latino de Jerusalém informou, no sábado, que uma mãe e sua filha foram mortas por um soldado israelense no complexo que abriga a única igreja católica na Faixa de Gaza.

“Por volta do meio-dia, um atirador do exército israelense matou duas mulheres cristãs na paróquia da Sagrada Família, em Gaza, onde a maioria das famílias cristãs de Gaza se refugiou desde o início da guerra entre Israel e Hamas”, observou o patriarcado em uma afirmação.

“Nahida e sua filha Samar foram mortas a tiros enquanto caminhavam para o convento das irmãs”, acrescenta o comunicado, sem especificar detalhes sobre as vítimas.

Outras sete pessoas ficaram feridas enquanto tentavam se proteger dos disparos, segundo a fonte.

“Alguém diz que é terrorismo, é guerra. Sim, é guerra, é terrorismo (…) rezemos ao Senhor pela paz”, insistiu o papa, que completa 87 anos neste domingo.