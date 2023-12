Fernando Frazão/Agência Brasil - 07/12/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está cheia de reuniões nesta semana que antecede o Natal. O mandatário irá se reunir com as Forças Armadas, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e ministros de seu governo.

A semana de Lula começa participando da cerimônia de posse de Paulo Gonet, que será oficializado no cargo de procurador-geral da República nesta segunda-feira (18).

O chefe do Executivo indicou Gonet para a PGR em 27 de novembro. Na última quarta-feira (13), o nome do indicado foi aprovado pelo plenário do Senado por 65 votos a 11 depois de sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

Na terça-feira (19), a previsão é de que Lula participe de um almoço de confraternização com os comandantes do Exército, Aeronáutica e Marinha. O ministro da Defesa, José Múcio, e os oficiais-generais de duas, três e quatro estrelas também estarão presentes.

Na noite de amanhã, Lula terá um jantar com todos os ministros do STF, como gesto de fim de ano. O encontro deve acontecer na casa do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso. Apesar da confraternização, o mandatário e os magistrados devem discutir sobre pautas no Congresso e temas sensíveis para o governo, como o reajuste no FGTS.

Na quarta-feira (20), o presidente do Brasil irá se reunir com os ministros de seu governo, para que eles apresentem um balanço de como foi este primeiro ano.

"O que foi produzido, o que foi importante, o que não foi importante, porque toda e qualquer falha que a gente tenha percebido nesse primeiro ano não poderá se repetir no segundo ano", afirmou Lula na última sexta-feira (15), após uma reunião com a área de Infraestrutura, no Planalto.

No fim da semana, Lula irá manter a tradição que tem desde 2013 e vai participar do Natal dos Catadores, em Brasília.