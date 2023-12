Antônio Cruz/ Agência Brasil - 22/05/2023 CPI da Braskem será instalada nesta quarta

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar a responsabilidade da Braskem no rompimento da mina 18 de sal-gema em Maceió será instalada no Senado nesta quarta-feira (13). A sessão está prevista para começar às 9h, pelo horário de Brasília.

A instalação da CPI foi confirmada ao portal iG pelas equipes dos senadores Renan Calheiros (MDB-AL), autor do requerimento para criar a comissão, e Otto Alencar (PSD-BA), que vai presidir a primeira reunião do grupo.

Na última semana, a CPI da Braskem alcançou o número mínimo de senadores para ser instalada. Como presidente e relator ainda serão definidos, a primeira sessão da CPI será comandada pelo senador mais velho, Otto Alencar, de acordo com o regimento do Senado.

Todos os membros da CPI já foram indicados, com exceção de um senador a ser escolhido pelo PDT. No total, são 11 titulares e sete suplentes.

A instalação da CPI vem após a mina 18 da Braskem se romper em Maceió. Desde o dia 29 de novembro, a prefeitura de Maceió decretou situação de emergência devido ao risco iminente de rompimento da mina, que é uma das 35 administradas pela petroquímica Braskem no município para a extração de sal-gema.













Na manhã desta terça-feira (12), o senador Renan Calheiros se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para discutir sobre o tema. O encontro também teve a participação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e dos Transportes, Renan Filho; do governador de Alagoas, Paulo Dantas; do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas; e de outros deputados e senadores.

De acordo com a CNN, Lula teria se mostrado contrário à instalação da CPI durante a reunião, e teria sugerido que o governo federal agisse como moderador para discutir o caso. Uma das preocupações do governo seria em relação à Petrobras, que tem cerca de 35% de participação na Braskem. Na reunião, também teria sido levantada a questão da possível venda da Braskem.