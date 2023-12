Reprodução: Youtube - 12.12.2023 Renato Cariani

O youtuber Renato Cariani se pronunciou após ser um dos alvos da Polícia Federal da Operação Hinsberg deflagrada na manhã desta terça-feira (12) , que atua contra tráfico de drogas e desvio de um produto químico utilizado na fabricação de crack. Ele afirmou estar surpreso com a investigação.

A empresa Anidrol, indústria química de Diadema, na Grande São Paulo, é o principal alvo da PF. O negócio tem o influenciador fitness, Renato Cariani, como sócio. Ele é alvo de busca e apreensão.

"Pela manhã, eu fui surpreendido com um mandado de busca e apreensão na minha casa [...] Essa empresa que está sendo investigada foi fundada em 1981, tem mais de 40 anos de história e é uma empresa linda. A minha sócia de 71 anos de idade ainda é a grande administradora. Essa empresa tem todas as licenças, todas as certificações nacionais e internacionais, a empresa trabalha totalmente regulada, então pra mim e pra minha sócia foi uma surpresa", afirmou o influenciador em vídeo publicado no Instagram.

Na legenda do vídeo ele escreveu: "Obrigado a todas as mensagens de pessoas que me conhecem e sabem da minha jornada, em breve eu retorno com mais esclarecimentos pra vocês".













A operação

A Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo (16), em Minas Gerais (1) e no Paraná (1).



A organização em que Cariani tem sociedade é suspeita de desviar entre 12 e 16 toneladas de produtos químicos para produzir até 19 toneladas de crack e cocaína. A operação é executada com Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO do MPSP) de São Paulo e a Receita Federal.

"Os envolvidos empregavam diversas metodologias para ocultar e dissimular a procedência ilícita dos valores recebidos, tais como interpostas pessoas e constituição de empresas fictícias", diz a polícia em nota.

Com as apurações, a PF identificou que entre 2014 e 2021, a organização emitiu notas no nome de três empresas: AstraZeneca, LBS e Cloroquímica.

Além do influenciador, Fábio Spinola Mota também é outro alvo da PF. Ele já foi preso por envolvimento com drogas em uma operação no Paraná. Na residência onde mora, foram encontrados mais de R$ 100 mil em espécie.

Ainda segundo a corporação, Spinola estaria mediando os negócios entre a indústria química e os traficantes de droga.

A Polícia Federal pediu a prisão dos envolvidos nesse grupo e teve aval positivo do Ministério Público, mas a Justiça rejeitou.

"As pessoas relacionadas aos fatos investigados responderão, cada qual dentro da sua esfera de responsabilidade, pelos crimes de tráfico equiparado, associação para fins de tráfico, bem como pelo crime de lavagem de dinheiro. As penas cominadas podem ultrapassar 35 anos de reclusão", afirma a nota da PF.





Quem é Renato Cariani?

Cariani é atleta, formado em química. É também professor de educação física, empresário, youtuber e influenciador. Ele tem mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais e trabalha com o conteúdo fitness.

No Instagram, Renato tem 7,3 milhões de seguidores. No YouTube são 6,3 milhões de inscritos e, no Tik Tok, o atleta tem mais de 1 milhão de pessoas.