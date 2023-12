Reprodução: Flipar A primeira-dama Janja e um tradutor fizeram parte da comitiva do presidente Lula na viagem.

Neste sábado (9), a primeira-dama, Janja da Silva, rebateu as críticas recebidas por ter acompanhado e participado de eventos no G20 ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Eu estava em uma reunião no G20 e todo mundo fica falando: ‘O que ela fica fazendo lá com o presidente? Nem foi eleita’. Dane-se, eu vou sempre estar lá. Ninguém me deu esse lugar. Eu conquistei”, disse Janja.

A fala conteceu na a Conferência Eleitoral do PT para 2024 em Brasília, que reúne pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores às eleições municipais no próximo ano. Janja participou do painel em defesa das candidatas mulheres, ao lado da ministra Cida Gonçalves (Mulheres) e da deputada Benedita da Silva (PT-RJ).

A primeira-dama também mencionou um episódio em que estava presente o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Segundo ela, as autoridades do sexo masculino estavam discutindo a necessidade de dar mais espaço às mulheres.

“Quando o primeiro-ministro da Índia falou que o mundo precisava dar espaço as mulheres… O Biden disse: ‘isso mesmo’. Vocês não precisam dar nada para nós. A gente sabe muito bem fazer a nossa luta e a gente vai continuar seguindo”, afirmou Janja.

Lula viajou para a Índia em setembro para participar da 18ª Cúpula de chefes de Estado e governo do G20. O grupo reúne 19 das principais economias do mundo e a União Europeia.