Ricardo Stuckert / PR - 21.11.2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

A pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (7) indica que 40% nunca confiam nas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , enquanto 24% sempre confiam.

Em relação ao levantamento anterior, de setembro, os números oscilaram. Na pesquisa passada, 23% disseram confiar na fala de Lula e 42% afirmaram que nunca confiam.

A pesquisa mostra ainda que 35% confiam às vezes confiam no que Lula diz. Na aferição de setembro eram 34%.

O Datafolha aponta que o maior índice de confiança nas falas do petista acontece entre menos escolarizados, chegando a 38%. Já os que menos confiam nas falas de Lula são os eleitores do Sul do Brasil, somando 48%.

Aprovação

A pesquisa revelou ainda que Lula que 38% dos brasileiros consideram o atual mandato do presidente como ótimo ou bom. Os que avaliam como regular são 30% e os que acham ruim ou péssimo também somam 30%.

Em relação à pesquisa de setembro, Lula se manteve estável em 38% na avaliação positiva , e oscilou na reprovação, saindo de 31% para 30%.

O levantamento mostra que moradores do Nordeste (48%) e pessoas com menos escolaridade (50%) são as que mais aprovam o governo Lula. Já a reprovação acontece mais na região Sul, chegando a 15%, entre os mais escolarizados, com 39%, e os que ganham mais de 10 salários mínimos, 47%.

A pesquisa foi realizada entre no dia 5 de dezembro, entrevistando 2.004 pessoas em 135 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.