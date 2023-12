Ricardo Stuckert / PR - 21.11.2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avisou a aliados que fará uma série de viagens pelo Brasil em 2024, visando fortalecer as candidaturas a prefeito dos seus aliados.

O objetivo estratégico é eleger um maior número de prefeitos e vereadores alinhados com o PT e ampliar a influência política do partido em âmbito municipal.

Ao longo de 2023, Lula se dedicou a viagens internacionais, argumentando a necessidade de restaurar o prestígio do Brasil no cenário global após o governo Bolsonaro, conforme comunicou seus eleitores em 2022.

Agora, o ex-presidente pretende canalizar seu capital político para impulsionar candidatos alinhados ao PT, mesmo antes do período eleitoral, dialogando com bases que apoiam o governo federal.

A estratégia envolve a articulação com prefeitos, governadores, deputados e senadores ao longo do próximo ano, com o intuito de construir uma base sólida para as eleições de 2024.

Nesta terça-feira (5), Lula destacou sua intenção de "conversar" com líderes locais para promover um ambiente de respeito no país.

As eleições de 2024 são consideradas fundamentais por diversos partidos, que buscam fortalecer suas posições visando as eleições presidenciais de 2026.





O PL, por exemplo, almeja conquistar 1000 prefeituras, estabelecendo-se como a principal opositora a Lula em 2026. O PT, por sua vez, planeja triplicar sua representação em comparação a 2020, visando consolidar a reeleição de Lula.

Partidos de centro também estão empenhados em ampliar suas bases em várias cidades brasileiras, buscando construir uma terceira via para as eleições presidenciais de 2026. A intenção é evitar a polarização entre um candidato bolsonarista e Lula, ou um candidato apoiado pelo atual presidente.