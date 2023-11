Valter Campanato/Agência Brasil - 24/11/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), retomará na próxima segunda-feira (27) suas viagens internacionais ao realizar um giro por três países do Oriente Médio e pela Alemanha.

O mandatário voltará ao exterior pela primeira vez desde a cirurgia no quadril que fez no final de setembro.

A primeira parada do petista será em Riad, na Arábia Saudita, seguindo na sequência para Doha, no Catar. Lula deverá se encontrar com empresários e autoridades de ambos os países.

Na terça-feira (28), Lula estará presente para participar de uma audiência com Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita.

Dois dias depois, o presidente tem um encontro marcado com Tamim bin Hamad al-Thani, emir do Catar.

O principal compromisso da viagem de Lula será sua participação na COP28, em Dubai, onde deverá chegar no dia 1º de dezembro. As pautas de preservação ambiental e transição energética são algumas das grandes preocupações do chefe de Estado.

Na capital dos Emirados Árabes Unidos, Lula provavelmente se encontrará com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

Por fim, Lula cumprirá agendas com o chanceler da Alemanha, Olaf Schols, entre os dias 3 e 4 de dezembro.