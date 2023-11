Reprodução: X Joe Biden e Benjamin Netanyahu

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste domingo (26) que seu governo está trabalhando para estender a trégua de quatro dias para além desta segunda-feira (27), último dia de cessar-fogo.

“Manter esta pausa nos combates além de amanhã é nosso objetivo – para que possamos continuar a ver mais reféns saindo e oferecer mais ajuda humanitária aos necessitados”, disse Biden em uma mensagem postada no X no domingo.

Os comentários de Biden foram feitos no momento em que Israel e o Hamas expressaram abertura para estender a trégua, que expira nesta segunda-feira.

Desde o início da pausa nos combates na sexta-feira, Israel libertou 117 prisioneiros palestinos e o Hamas libertou 58 cativos.

Num comunicado publicado no X, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que conversou com, Sameh Shoukry, secretário do Egito, para agradecer ao Cairo pelo seu papel na obtenção de um acordo para a libertação dos prisioneiros do Hamas.

Ele disse que também discutiu com Shoukry sobre a necessidade de reduzir os danos civis, bem como “aumentar a ajuda a Gaza e passos em direção a um Estado palestino próspero e viável”.

Blinken, no entanto, não comentou relatos de esforços diplomáticos para estender a trégua.