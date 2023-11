Tomaz Silva/Agência Brasil - 08/11/2023 Ministro da Justiça, Flávio Dino, foi indicado para vaga no STF

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar uma vaga do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse nesta segunda-feira (27) que irá "dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras".



"O presidente Lula me honra imensamente com a indicação para Ministro do STF. Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa Nação. Doravante irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras. Sou grato pelas orações e pelas manifestações de carinho e solidariedade", afirmou Dino em publicação no Twitter.

A indicação de Lula precisa do apoio do Senado para se concretizar. Nesta segunda, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, disse que Dino passará por sabatina ainda este ano. Depois da sabatina, Dino precisa ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no plenário do Senado.

Segundo Pacheco, será necessário concentrar esforços para ter a presença física dos senadores. Além de Dino, o Senado também vai sabatinar Paulo Gonet , indicado para o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR).