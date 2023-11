Agência Brasil Senador Jaques Wagner (PT-BA)

O plenário do Senado Federal aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 8/2021, que limita poderes do Supremo Tribunal Federal (STF) , na noite de ontem (22), por 52 votos a 18. Durante a votação, o destaque foi o parlamentar Jacques Wagner (PT-BA), ao divergir dos votos da bancada do partido, que foram contra o texto.

Segundo o líder do PT no Senado, Fabiano Contarato (ES), o voto de Wagner era esperado, porque o senador avisou antes da sessão que seria favorável à PEC.

O projeto agora vai ser enviado à Câmara dos Deputados e caberá ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), decidir como será a tramitação.

A proposta prevê a proibição das decisões monocráticas, além de declarações de inconstitucionalidade de atos do Congresso Nacional e deferimento de liminares.

O relator do projeto, o senador Esperidão Amin (PP-SC), retirou do texto os pedidos de vista. O texto determinava que esse recurso fosse coletivo e limitado a seis meses, podendo ser renovado por mais três meses.





Saiba como votou cada um dos senadores





A favor:

Alan Rick (União-AC)

Alessandro Vieira (MDB-SE)

Angelo Coronel (PSD-BA)

Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)

Carlos Portinho (PL-RJ)

Carlos Viana (Podemos-MG)

Chico Rodrigues (PSB-RR)

Ciro Nogueira (PP-PI)

Cleitinho (Republicanos-MG)

Damares Alves (Republicanos-DF)

Daniella Ribeiro (PSD-PB)

Davi Alcolumbre (União-AP)

Dr. Hiran (PP-RR)

Eduardo Girão (Novo-CE)

Eduardo Gomes (PL-TO)

Efraim Filho (União-PB)

Esperidião Amin (PP-SC)

Fernando Dueire (MDB-PE)

Flávio Arns (PSB-PR)

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Giordano (MDB-SP)

Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

Ivete da Silveira (MDB-SC)

Izalci Lucas (PSDB-DF)

Jaime Bagattoli (PL-RO)

Jaques Wagner (PT-BA)

Jayme Campos (União-MT)

Jorge Seif (PL-SC)

Laércio Oliveira (PP-SE)

Lucas Barreto (PSD-AP)

Luis Carlos Heinze (PP-RS)

Magno Malta (PL-ES)

Mara Gabrilli (PSD-SP)

Marcio Bittar (União-AC)

Marcos do Val (Podemos-ES)

Marcos Rogério (PL-RO)

Nelsinho Trad (PSD-MS)

Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)

Otto Alencar (PSD-BA)

Plínio Valério (PSDB-AM)

Professora Dorinha Seabra (União-TO)

Rodrigo Cunha (Podemos-AL)

Rogerio Marinho (PL-RN)

Sergio Moro (União-PR)

Soraya Thronicke (Podemos-MS)

Styvenson Valentim (Podemos-RN)

Tereza Cristina (PP-MS)

Vanderlan Cardoso (PSD-GO)

Wellington Fagundes (PL-MT)

Weverton (PDT-MA)

Wilder Morais (PL-GO)

Zequinha Marinho (Podemos-PA)

Contra:

Augusta Brito (PT-CE)

Beto Faro (PT-PA)

Carlos Fávaro (PSD-MT)

Confúcio Moura (MDB-RO)

Eliziane Gama (PSD-MA)

Fabiano Contarato (PT-ES)

Fernando Farias (MDB-AL)

Humberto Costa (PT-PE)

Jorge Kajuru (PSB-GO)

Jussara Lima (PSD-PI)

Leila Barros (PDT-DF)

Marcelo Castro (MDB-PI)

Paulo Paim (PT-RS)

Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Romário (PL-RJ)

Teresa Leitão (PT-PE)

Zenaide Maia (PSD-RN)