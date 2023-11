José Cruz/Agência Brasil Jair Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos ), está estremecida. O ex-mandatário criticou a postura de seu ex-ministro. "Não, não está tudo certo. Eu não mando no Tarcísio. É um baita de um gestor. Politicamente, dá suas escorregadas", declarou na quinta-feira (16) à Rádio Gaúcha.

Bolsonaro afirmou que "jamais faria certas coisas que ele [Tarcísio] faz com a esquerda", mas reconheceu que ele "depende do governo federal" como governador e "não pode se afastar".

O ex-presidente refere-se a reforma tributária, proposta a qual Tarcísio apoiou desde o começo da tramitação. A PEC foi aprovada por 53 a 24 no Senado, nos dois turnos de votação.

Sobre a foto do governador de São Paulo ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), Bolsonaro diz que "é radical" e não repetiria o gesto.

"Eu não tiraria. Aí eu sou radical. O que que eu tenho com o Haddad? O que que eu tenho com o pior prefeito da história de São Paulo? Eu fiz minha parte e tentei derrubar a reforma tributária", afirmou o ex-presidente.





Eleições de 2024

No pleito municipal de 2024, Bolsonaro ainda não decidiu quem vai apoiar. Ele tenta uma aliança com o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), enquanto o PL tem outras opções, como o senador Marcos Pontes (PL-SP), que já foi apresentado como pré-candidato da legenda. Além dele, há também deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro de Bolsonaro, que deve concorrer por outra sigla.

O Secretário de Segurança Pública de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Guilherme Derrite (PL-SP) também tem sido sondado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para disputar as eleições. A priori, Derrite diz que pretende continuar na administração do estado paulista.

Tarcísio tende a ficar ao lado de Ricardo Nunes na disputa de 2024.

Apesar da relação estremecida, Tarcísio não pretende ter conflitos com Jair Bolsonaro. No dia 9, ele sancionou um projeto de lei, de autoria própria, que absolve multas por falta de uso de máscaras durante a pandemia de Covid-19. O ex-presidente é beneficiado diretamente com essa medida, pois ele deve R$ 1,1 milhão aos cofres públicos de São Paulo por não ter utilizado a proteção contra o vírus em cinco ocasiões.