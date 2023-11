Divulgação A chuva causou estragos e mortes no estado





Desde a quinta-feira (17), cidades nas regiões do Oeste, Vale do Itajaí, Planalto Sul, e Grande Florianópolis, todas em em Santa Catarina, estão sendo atingidas por chuvas volumosas, causando destruição (destelhamentos, alagamentos, queda de árvores, enchentes e bloqueio de estradas), medo e, infelizmente, mortes.

A manhã desta sexta-feira (17) começou com temporais intensos, volumes elevados de precipitação, rajadas de vento fortes e queda de granizo pelo estado. As chuvas da madrugada de quinta-feira (16) atingiram fortemente os municípios de Taió, Chapecó, Blumenau, Lages (onde uma casa foi atingida por um deslizamento de terra), Brusque e Florianópolis (onde uma casa de madeira desabou).

Em Taió, duas pessoas morreram após um carro afundar na água da enchente, e outras duas pessoas - um homem e uma mulher idosos - foram resgatadas após ficarem presas em galhos de árvores, numa operação que durou aproximadamente duas horas. Ambos sobreviveram.

Uma terceira pessoa, também uma idosa, foi resgatada desacordada e sofrendo uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser internada, mas não resistiu. A quarta vítima não conseguiu sair do veículo que afundou, e seu corpo só foi localizado com o auxílio de um mergulhador e um guincho.

O prefeito da cidade, Horst Alexandre Purnhagen, destacou a importância da população obedecer às recomendações da Defesa Civil, quando forem orientadas a deixar as áreas de risco, abrigando-se nas casas de pessoas próximas, ou aos abrigos fornecidos pela Prefeitura.

“Se previnam, saiam de suas casas. Retirem as coisas, e saiam de suas casas”, disse o prefeito, que também declarou ter acionado o Exército e a Marinha para dar suporte nas operações de salvamento das possíveis vítimas.

Xanxerê foi uma das cidades em que houve queda de granizo durante toda a madrugada, causando destelhamento de casas e de um posto de combustível, além de provocar a queda de 30 árvores.

Divulgação/Bombeiros Chuva causa enchentes, deslizamentos e mortes em Santa Catarina







Alerta climático

De acordo com a última atualização oficial do boletim meteorológico, nas próximas horas ainda haverá chuva e temporais isolados em áreas do Meio-Oeste ao litoral, perdendo força entre o final da manhã e o início da tarde.

Há um alerta emitido pela Defesa Civil, informando que o estado ainda deverá sofrer com as chuvas até o domingo (18), com risco MUITO ALTO de alagamentos, enxurradas e inundações (sobretudo Bacia do Rio do Peixe, Rio Uruguai e Rio Itajaí-Açu).

Já nas bacias da região do Litoral Sul, Oeste e Extremo-Oeste o risco é ALTO ; enquanto nas bacias das regiões do Litoral Norte e Planalto Norte o risco é baixo .





Situação das rodovias federais

- BR-282: km 277 (São José do Cerrito) - Registro de alagamento. Trânsito em meia pista; km 296 (Vargem) - Registro de queda de barreira. Em monitoramento.



- BR-470: km 111 (Ibirama) - Registro de queda de barreira. Trânsito totalmente interditado; km 150 (Agronômica) - Alagamento na pista. Trânsito totalmente interditado.

- BR-280: km 98, 101, 102 e 105 (Serra de Corupá) - Trânsito com SIGA e PARE ou meia pista por causa de obras emergenciais.

Situação das Rodovias Estaduais (dados atualizados pelo Governo dia 16, às 23h)

INTERDITADAS

- SC-A155B, Seara - Ita

Risco de queda de barreira - KM 0,9

- SC-A470A, Mirim Doce

Ponte de acesso ao município - KM 3,6

- SC-110, Urubici

Deslizamento de terra - KM 380

- SC-112, Trombudo Central

Alagamento - KM 162

- SC-135, Pinheiro Preto

Retirada do asfalto p/ manutenção - KM 137

- SC-150, Joaçaba

Deslizamento de encosta - KM 93

- SC-283, Seara

Erosão - KM 40

- SC-350, Aurora

Alagamento - KMs 360 e 367

- SC-390, Ipira

Rachadura e queda de barreira - KM 33

- SC-390, Lauro Müller

Deslizamento de terra - KM 406 - Interditada p/ caminhões pesados

- SC-453, Ibicaré

Alagamento - KM 59



Trânsito em meia pista

- SC-110, São Joaquim

Queda de barreira - KM 405

- SC-110, Bom Retiro

Deslizamento de encosta - KM 360

- SC-114, Taió

Erosão - KM 121

- SC-114, Salete

Erosão - KM 113

- SC-120, Curitibanos

Rachaduras - KMs 235, 237, 244 e 328

- SC-150, Água Doce

Deslizamento de encosta - KMs 56 e 58

- SC-150 Luzerna

Deslizamento de encosta - KM 66

- SC-155, Xanxerê

Deslizamento de encosta - KM 66

- SC-157, Cordilheira Alta

Deslizamento de encosta - KM 94

- SC-283, Seara

Erosão - KM 57

Deslizamento de encosta - KM 44

- SC-350, Taió

Erosão - KM 290

- SC-350, Caçador

Deslizamento de encosta - KM 174

- SC-350, Alfredo Wagner

Erosão - KM 414

- SC-355, Água Doce

Deslizamento de encosta - KMs 105 e 106

- SC-390, Bom Jardim da Serra

Erosão - KM 379

- SC-401, Florianópolis

Alagamento - KMs 3,6 e 30

- SC-418, São Bento do Sul

Erosão - KM 56

- SC-427, Rio do Campo

Erosão - KM 10,2

- SC-453, Ibicaré

Deslizamento de encosta - KMs 55, 58 e 62

- SC-453, Tangará

Deslizamento de encosta - KM 47

- SC-467, Capinzal

Deslizamento de encosta - KM 34

- SC-477, Itaiópolis

Erosão - KM 62

- SC-480, Chapecó

Deslizamento de encosta - KM, 160, 163 e 164