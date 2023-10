Reprodução Tarcísio de Freitas no Cosud





O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) novamente evitou entrar em atrito com o governo Lula. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (19) para falar sobre o Cosud, o chefe do Executivo de São Paulo afirmou que o consórcio tem como objetivo trabalhar em conjunto com o poder federal.

“O objetivo do Cosud não é fazer contraponto ao governo federal. O objetivo do Cosud é construir políticas públicas e cooperar”, explicou.

“O resultado final será melhor se a gente tiver a cooperação do governo federal. Trabalhar com o governo federal é fundamental. Então não há nenhuma intenção de distanciamento com o governo federal, porque ele será importante na segurança pública, no agronegócio, na infraestrutura, na saúde, ou seja, é mais uma forma de nos dar oportunidade de construirmos pautas comuns e que possamos ganhar mais força junto com o governo federal”, acrescentou.

A abertura da 9ª edição do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste) ocorreu hoje na capital paulista e contou com a presença dos governadores Romeu Zema (MG), Ratinho Júnior (PR) e Eduardo Leite (RS), a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, e lideranças dos governos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de Tarcísio de Freitas.

O consórcio nasceu em 2019 com o foco de ocorrer uma agenda de cooperação entre os governos dos sete estados do Sul e Sudeste, pois possuem 70% do PIB nacional e têm 119 milhões de habitantes, segundos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).





A nona edição terá 21 grupos temáticos para que secretários e gestores discutam e criem em conjunto propostas de políticas públicas.

Os governadores e representantes dos estados devem fazer parte de painéis sobre meio ambiente e segurança pública.

Tarcísio de Freitas, anfitrião do evento, receberá lideranças dos outros estados no Palácio do Bandeirantes nesta sexta (20). No sábado (21), o encontro chegará ao fim com a apresentação dos projetos e a leitura da Carta São Paulo.