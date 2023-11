Reprodução / g1 MS - 13.11.2023 Pantanal registra recordes de incêndio do mês de novembro em 13 dias

O Pantanal registrou recorde de queimadas para novembro em apenas 13 dias, ultrapassando a média prevista para o mês desde o início da medição, há 25 anos, em cinco vezes.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 2.387 focos de incêndio foram registrados até o momento. Conforme os dados, cerca de 800 mil hectares do bioma foram destruídos pelo fogo, sendo que mais da metade foi no mês de novembro.

Os principais focos do fogo estão no Parque Estadual Encontro das Águas, que é o considerado o maior refúgio de onças-pintadas do mundo, e o Parque Nacional do Pantanal.

O incêndio chegou a ser controlado, mas retornou após os raios atingirem o parque. Além disso, a falta de chuvas, as altas temperaturas e ventos fortes dificultam os trabalhos para apagar o fogo.

De acordo com o governo federal, mais de 90 brigadistas do Ibama e do ICMBio reforçaram o combate aos focos de incêndio nas últimas horas. Agora, 299 servidores federais atuam no bioma com a ajuda de aeronaves e embarcações.