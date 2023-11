Marcelo Casal Jr./Agência Brasil Enel deverá apresentar plano à Justiça

A 2ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou nesta sexta-feira (10) um pedido da Prefeitura da capital e determinou que a Enel apresente um plano de contingência para prevenir o desabastecimento de energia e garantir que o serviço continue sendo prestado. O plano deve ser apresentado dentro de cinco dias.



Além disso, a Justiça também determinou que a empresa apresente um cronograma preventido para o próximo período de chuvas na área em que atende. Dentro de um prazo de 10 dias, a empresa também deve formalizar um planejamento de poda de árvores.

Dentro de 72 horas, a Enel deverá informar, ainda, quantas árvores foram podadas em 2023 e quantas equipes e funcionários foram contratados de forma emergencial em períodos de chuvas intensas, além do número de unidades de saúde e educação que não tiveram a energia restabelecida depois do apagão no início do mês.

A decisão vem após a cidade de São Paulo enfrentar um apagão que durou uma semana em algumas partes da cidade. Nesta sexta-feira, a Enel informou que restabeleceu completamente o serviço de energia elétrica na capital paulista.