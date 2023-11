CanalGOV - 14/08/2023 Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o programa Conversa com o Presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (14), durante a live Conversa com o Presidente, que a Organização das Nações Unidas (ONU) de 1945, ano em que foi criada, “não vale nada” em 2023. Segundo ele, a entidade precisa mudar seu funcionamento.

O chefe do Executivo disse que é "inaceitável" o veto dos Estados Unidos à resolução do Brasil sobre o conflito entre Israel e Hamas no Conselho de Segurança da ONU. Ele defendeu o fim do veto.

“Só um país teve o direito de vetar e vetou, que foi os EUA, isso é incompreensível. Por isso, nós lutamos para mudar a ONU. A ONU de 1945 não vale mais nada em 2023”, declarou Lula.



No dia 18 de outubro, o Brasil apresentou uma resolução que pedia a retirada imediata das tropas israelenses do conflito, a volta da ordem, e também a formação de corredores humanitários para que civis palestinos e funcionários da ONU conseguissem sair da Faixa de Gaza. Foram 12 votos a favor, um voto dos Estados Unidos apresentando a rejeição, e duas abstenções, da Rússia e do Reino Unido.

Segundo os Estados Unidos, o Brasil não citou o direito da autodefesa dos israelenses na resolução e por isso, optaram pelo veto.





Bombardeios de Israel

Lula voltou a falar que Israel comete terrorismo na Faixa de Gaza . O conflito começou em 7 de outubro, quando o grupo extremista Hamas atacou o território israelense e matou 1.200 pessoas . Desde então, Israel contra-ataca. Do lado palestino, mais de 12 mil já morreram.

“Atitude de Israel com relação às crianças, com relação às mulheres, é atitude igual terrorismo. Não tem como dizer outra coisa”, disse o presidente. "Se eu sei que está cheio de criança em um lugar, pode ter um monstro lá dentro, não se pode matar as crianças para matar o monstro. A guerra precisa acabar. A gente quer a criação do estado Palestino. A solução de dois estados que o Brasil sempre defendeu", completou.

O mandatário afirmou também que Israel tem “jogado dinheiro fora” com a guerra contra o Hamas. Ele acrescentou que os países tentam diminuir o gás efeito estufa no mundo, enquanto “os caras ficam jogando bomba toda hora”, referindo-se aos bombardeios israelenses.

“Quanto dinheiro jogado fora. Quanto dinheiro gastado numa guerra quando temos 735 milhões de crianças passando fome no mundo”, disse Lula.