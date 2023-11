Marcelo Camargo/Agência Brasil - 04/10/2023 Ministro Alexandre de Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes , pediu destaque no domingo (5) no julgamento de Eduardo Zeferino Englert, réu por envolvimento nos atos golpistas que depredaram as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro deste ano . A ação agora será levada a plenário físico da Corte.

O processo estava em plenário virtual e teve o voto de Moraes, que condenou o réu por Englert a 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. O ministro Cristiano Zanin, também seguiu a condenação, já os outros magistrados não apresentaram voto.

Além de Eduardo Englert, mais cinco julgamentos do 8 de janeiro estão sendo realizados no plenário virtual. Os réus são: Fabrício de Moura Gomes, Jorginho Cardoso de Azevedo, Moises dos Anjos, Osmar Hilebrand e Rosana Maciel Gomes.

Os ministros têm até esta terça-feira (7) para depositar os votos. Moraes, que é o relator do caso, já votou pela condenação de todos, com as penas variando entre 14 a 17 anos de prisão.

Até o momento, o STF já condenou 20 pessoas denunciadas pela PGR pelas invasões no 8 de janeiro. As penas já impostas variam de 3 a 17 anos de prisão. Outros 200 réus ainda serão julgados pelo Supremo.