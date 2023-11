Rovena Rosa/Agência Brasil - 19/09/2023 Ministro da Educação, Camilo Santana, participa do 7º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - Fecap

O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que a Polícia Federal já fez duas diligências (em Pernambuco e no Distrito Federal) para identificar os responsáveis pelo suposto vazamento de fotos da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesse domingo (5). O caso teria ocorrido, segundo as informações, após o fechamento dos portões e antes do horário permitido para sair da sala de prova com o exame.

"A PF já está investigando os fatos, inclusive fizeram duas diligências, uma em Pernambuco, onde um proprietário de um conteúdo digital divulgou a imagem, e outra no Distrito Federal. A polícia está engajada para fazer a investigação e poderá fazer outras diligências nas próximas horas para a gente identificar essa divulgação", disse ele.



O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, disse que não há a possibilidade de servidores públicos do instituto estarem envolvidos no caso.

"Não há a menor dúvida de que essas imagens passaram a circular depois de o fechamento das provas, então não há nenhuma possibilidade de envolvimento de qualquer servidor do Inep, até porque eles não tiveram acesso a essas provas no momento de sua aplicação", afirmou.

Logo após os estudantes serem isolados dentro das salas de provas, fotos dos cadernos do Enem aplicados ontem passaram a circular nas redes sociais. Os portões já haviam sido fechados, mas os estudantes ainda não tinham sido liberados para deixar o local com as provas.

De acordo com o Inep, ainda não foi identificado, até o momento, nenhum prejuízo à realização da avaliação devido ao vazamento. A PF deve investigar se os registros foram feitos por algum candidato, já que os inscritos são proibidos de usar os aparelhos celulares durante a prova.

Os aparelhos eletrônicos devem ser guardados, obrigatoriamente, dentro de um envelope porta-objetos entregue antes da prova e que é lacrado até o final do exame.

Além disso, só pode levar o caderno de provas para casa os alunos que saírem depois das 18h30.

Caso seja descoberto que algum estudante fez os registros das fotos vazadas, a punição para este candidato é a desclassificação do exame.